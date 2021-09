Bosak o pandemii. "Działanie rządu antynaukowe"

Wzbierająca czwarta fala pandemii sprawia, że do debaty publicznej powrócił temat radzenia sobie z rozprzestrzenianiem się koronawirusa poprzez wprowadzanie obostrzeń i lockdownów. Krzysztof Bosak pytany w programie "Newsroom" WP, czy obawia się takich działań w najbliższym czasie, wyraził nadzieję, że rząd dysponuje wynikami badań opinii publicznej, które wskazują, że Polacy są przeciwni lockdownowi. Stwierdził jednak, że obawia się kolejnych ograniczeń. - Nie mam złudzeń, że jest jakieś takie straszne zacietrzewienie, by nie powiedzieć fanatyzm, u ministra zdrowia i u niektórych liderów partii rządzącej, że oni wierzą, że tymi metodami sanitarystycznego reżimu, jak oni to nazywają, są w stanie kontrolować wirusa. Moim zdaniem to jest antynaukowe. Nie da się kontrolować wirusa, który rozszedł się w społeczeństwie. Da się tylko minimalizować straty - powiedział Krzysztof Bosak.