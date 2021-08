Lista nieobecności w Sejmie. Ci posłowie najczęściej opuszczają posiedzenia

Nieobecności na posiedzeniach Sejmu. "To jakiś błąd"

"To jakiś błąd" - tak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ma tłumaczyć się większość parlamentarzystów, którym ucięto dniówki. Zdaniem Bosaka, umieszczenie go na liście najczęściej nieobecnych to "jakiś przypadek". - To niemożliwe, bo posiedzenia Sejmu są krótkie, a na niemal wszystkich z nich jestem obecny i zabieram głos - mówi dziennikarzom "RP". Dodaje, że sejmowi urzędnicy mogli nie odnotować jego pojawienia się.