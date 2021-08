Rekordowe wydatki na Sejm. Od kwoty może zakręcić się w głowie

Przypomnijmy, dzięki po decyzji Andrzeja Dudy od sierpnia uposażenie posłów rośnie z 8016,70 zł do 12 826,64 zł. W górę poszła też dieta - z 2505,20 zł do 4008,33 zł miesięcznie. Wydatki na wynagrodzenia i diety to prawie połowa wszystkich przyszłorocznych sejmowych wydatków.