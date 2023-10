Kampanijny dzień prawdy [OPINIA]

W odróżnieniu od tego Donald Tusk postanowił w niedzielę uciec nieco do przodu z polaryzującą dotąd kampanią Platformy. Od emocji - do aspiracji, od ram antypisowskiego liberalnego centrum - do wyborców bardziej konserwatywnych. Dlatego leitmotivem jego obu przemówień stało się hasło: walczymy o Polskę dla naszych wnuków i dzieci.