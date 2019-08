Jaskinia Wielka Śnieżna. Dramatyczny epizod akcji w Tatrach. TOPR ujawnił to dopiero teraz

Strażak z Krakowa oraz jeden taternik jaskiniowy zeszli samowolnie do Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Mimo trwającej na dole akcji TOPR próbowali dotrzeć innymi korytarzami do uwięzionych grotołazów. Zostali cofnięci z poziomu 300 metrów pod ziemią.

Ten dramatyczny epizod z akcji ratunkowej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej naczelnik TOPR Jan Krzysztof ujawnił dopiero w sobotę. - W jednym dniu prowadzenia akcji ratunkowej zidentyfikowaliśmy w jaskini dwie obce osoby. Dopiero z poziomu 300 metrów pod ziemią udało się ich zawrócić. Było to zagrożenia zarówno dla ratowników, jak i dla nich samych - powiedział w sobotę Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

Wyjaśnił, że osobami tymi byli strażak z Krakowa, który brał udział w akcji ratunkowej w jaskini oraz jeden z taterników jaskiniowych. Wcześniej informowano, że to turyści z ciekawości zakłócili akcję ratunkową.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ta dwójka chciała dotrzeć do uwięzionych grotołazów w inny sposób niż TOPR. Najprawdopodobniej zamierzali przejść trudną trasę, pokonaną uprzednio przez grotołazów. W tym samym czasie pirotechnicy z TOPR-u drążyli tunel wiodący w stronę speleologów. Strategia akcji zakłada, że nowy tunel to jedyny sposób na wydostanie grotołazów z pułapki.

Jaskinia Wielka Śnieżna. Spory wokół akcji

Incydent pokazał jak wielkie emocje towarzyszą akcji ratunkowej. Jak już pisaliśmy, w Tatrach obozują koledzy uwięzionych grotołazów, jak również członkowie ekip ratowników jaskiniowych z GOPR i Polskiego Związku Alpinizmu. TOPR nie dopuścił ich do akcji, stąd próba samowolnej akcji ratunkowej. Część grotołazów obserwujących działania TOPR przekonuje, że do akcji od początku należało włączyć znacznie więcej ludzi, by wykorzystać wszystkie szanse.