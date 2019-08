Tatry. Akcja w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Koledzy grotołazów nie zgadzają się, by TOPR odpuszczał

Rozpacz, gniew i rozczarowuje, o tym mówią koledzy grotołazów, którzy utknęli w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Nie zgadzają się na to, co dziś rano ogłosił naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Po odnalezieniu pierwszego ciała, ratownicy zakładają, iż obaj grotołazi nie żyją i akcja przestaje być pilna.

- Takie słowa nigdy nie powinny paść. Czujemy wielki gniew i rozczarowanie. Nie wyobrażam sobie, co czuje rodzina drugiego z taterników jaskiniowych. Jak można założyć, że drugi człowiek nie żyje, skoro to przypuszczenia - mówi jeden ze znajomych zaginionych grotołazów.

Dramat w jaskini Wielkiej Śnieżnej. My mogliśmy tam dojść

Ratownicy nie zdecydowali się na podążanie drogą, którą przebyli wcześniej grotołazi. Chodziło o to, że te korytarze mają kilka ekstremalnie trudnych przeszkód. To wąskie skalne zaciski, możliwe do przejścia tylko dla wyjątkowo szczupłych i wytrenowanych osoby (do takich należeli uwięzieni). Jan Krzysztof ocenił, że ten wariant wydobycia poszkodowanych na powierzchnię byłby trudniejszy i bardziej skomplikowany.