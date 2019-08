Tatry - Jaskinia Wielka Śnieżna. Szósty dzień akcji TOPR. Działania wstrzymane

TOPR już szósty dzień prowadzi akcję poszukiwawczo-ratunkową w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Po godz. 9 przez obryw skalny działania zostały wstrzymane na kilka godzin.

- Uszkodzone zostały mocowania, czyli punkty, które są osadzane do przypięcia lin poręczowych, po których poruszają się ratownicy. Same liny zostały także pocięte, nie nadają się do użytku. My mamy oczywiście ich zapas - i pod ziemią, i przy otworze jaskini. W tej chwili wymaga to trochę czasu, żeby od nowa poręczowania przygotować - tłumaczy RMF FM Jan Krzysztof.