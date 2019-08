Tatry. Jaskinia Wielka Śnieżna. Zaskakujący problem TOPR. To dlatego wysadzają skały

Wysadzają skały, poszerzają szczelinę i wczołgują się, aby założyć kolejne ładunki. Trwa budowa "drogi na skróty" do uwięzionych grotołazów. To najnowsze szczegóły akcji ratunkowej TOPR w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach.

Członkowie zaginionej ekipy grotołazów z Jaskini Wielkiej Śnieżnej byli tak szczupli, że tylko oni mogli przecisnąć się przez najwęższe 30-centymetrowe zaciski w korytarzach. Ratownicy są dużo bardziej muskularni i nie mają szans uratowania grotołazów, podążając ich śladami. Dlatego z użyciem materiałów wybuchowych powstaje droga "na skróty" do uwięzionych.

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof przedstawił w środę dokładne miejsce, strategię i nowe szczegóły akcji ratunkowej. Ratownicy próbują przedostać się do uwięzionych grotołazów, poszerzając istniejącą, lecz niezbadaną wcześniej szczelinę jaskini. Od miejsca nazywanego Biała Woda (patrz schemat) wiedzie ona do uwięzionych.

- Tutaj poszukiwani byli słyszani przez swoich towarzyszy. Zakładamy, że byli wówczas bardzo blisko, bo była to dobrze słyszalna rozmowa - wyjaśnił Jan Krzysztof, wskazując miejsce akcji ratunkowej.

Od tego miejsca wysadzając skały, ratownicy posuwają się o kolejne metry. Ostatniej nocy postęp wyniósł 8 metrów. Nowy korytarz pozwala ratownikom na zaledwie czołganie się. Mają nadzieję, że w końcu dotrą do uwięzionych.

Jaskinia Wielka Śnieżna. Szczelina "Magducha" łamała żebra

Co znaczy dostępne dla nielicznych? Chodzi o to, że pokonać najwęższe miejsca mogą tylko wyjątkowo szczupli mężczyźni. Ratownicy TOPR są bardziej muskularni. Większość zespołu ratunkowego nie jest w stanie pokonać pierwszej "skrajnie trudnej" przeszkody, miejsca nazywanego jako zacisk "Magducha". Według opisu jest to opadająca skosem w dół, 3-4 metrowej długości szczelina, mająca w najszerszym miejscu około 30 cm szerokości.