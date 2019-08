Jaskinia Wielka Śnieżna. Nowe grupy ratowników deklarują pomoc TOPR

Akcja ratunkowa w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach odbiła się szerokim echem w międzynarodowym środowisku grotołazów. Nowe grupy ratowników deklarują chęć pomocy TOPR. Podobne akcje ratunkowe angażowały nawet kilkuset ratowników.

W akcji bierze udział prawie 30 specjalistów, w tym strażacy z Krakowa, a także górnicy z Bytomia. Od niedzieli Polakom pomagają ratownicy jaskiniowi ze Słowacji. Zapowiedzieli, że we wtorek przysyłają dodatkową ekipę. Jan Krzysztof poinformował, że dotarcie do odciętych grotołazów może być kwestią nawet kilku dni. Ratownicy kilkakrotnie użyli ładunków pirotechnicznych do rozsadzania skał i poszerzania kluczowego korytarza jaskini, za którym mogą znajdować się speleolodzy.