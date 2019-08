Tatry i dramat w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Ta historia pokazuje, że jest nadzieja dla grotołazów

Stracił światło, po omacku doczołgał się do śpiwora. Miał trochę jedzenia, wodę i przez tydzień czekał na TOPR, ale został uratowany. Nieprawdopodobna historia taternika jaskiniowego daje nadzieję, że akcja ratunkowa w jaskini Wielkiej Śnieżnej ma szansę na szczęśliwe zakończenie.

Jaskinia Wielka Śnieżna w Tatrach wciąż jest sceną dramatu. Ekipy ratowników jaskiniowych TOPR oraz Horskiej Służby ze Słowacji już od czterech dni próbują dostać się do grotołazów uwięzionych w odciętym przez wodę korytarzu. Nie ma z nimi kontaktu, grozi im wychłodzenie. Ratownicy TOPR i eksperci są pełni obaw co do ich uratowania.