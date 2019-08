Akcja TOPR w jaskini Wielkiej Śnieżnej. "Obawiamy się o ich życie"

Ratownicy TOPR wciąż próbują dotrzeć do uwięzionych grotołazów. - Obawiamy się o ich stan zdrowia, ale nie ukrywamy, że też o życie - powiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Akcja w jaskini Wielkiej Śnieżnej może trwać przez dni, a nawet tygodnie.



Sześciu grotołazów weszło do jaskini we czwartek. Dwóch z nich utknęło w jednym z korytarzy. Zalała go woda, która odcięła wyjście. - Przebywają pod ziemią przez trzy doby - poinformował Jan Krzysztof. - W tych ekstremalnych warunkach ryzyko hipotermii jest bardzo duże.