Tatry. TOPR opublikował zdjęcia z akcji ratunkowej grotołazów w jaskini Wielkiej Śnieżnej

TOPR opublikował na swojej stronie zdjęcia z akcji ratunkowej w jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Ratownicy starają się dotrzeć do uwięzionych grotołazów. Trwa nierówna walka z czasem. Na niekorzyść ratowników działa jest też pogoda, która uniemożliwia użycie helikoptera.

Dodatkowo akcję w Tatrach utrudnia pogoda - podaje PAP, cytowana przez interię.pl. Jak informuje naczelnik TOPR Jan Krzysztof, przez deszcz i niski pułap chmur niemożliwe jest użycie śmigłowca. Ratownicy docierają do Doliny Małej Łąki terenowym autem i dalej pieszo. Taki stan rzeczy działa na niekorzyść, bo ekipa biorąca udział w akcji jest mniej wypoczęta przed wejściem do jaskini Wielkiej Śnieżnej.

Opady sprawiają również, że pojawia się woda. Jeśli będzie jej zbyt dużo, to ratownicy będą musieli się wycofać. Jeśli uwięzieni nie byli przygotowani na biwakowanie, to mogą być w stanie głębokiej hipotermii, co wiąże się z "dużym prawdopodobieństwem śmierci poszkodowanych". W jaskini Wielkiej Śnieżnej temperatura wynosi ok. 4 stopnie Celsjusza.