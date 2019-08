Tatry. Jaskinia Wielka Śnieżna. Naczelnik TOPR: zakładamy, że drugi grotołaz nie żyje

Ratownicy TOPR zlokalizowali ciało jednego z grotołazów poszukiwanych w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. - Nie ma wątpliwości, mężczyzna nie żyje. Zakładamy, że obok jest ciało drugiego mężczyzny, który także nie żyje - mówił na piątkowej konferencji naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

- Stwierdzono zgon jednego z poszkodowanych. Nie udało nam się do niego dotrzeć. Okoliczności, położenie ciała nie budzą żadnych wątpliwości – powiedział i dodał, że mężczyznę obserwowano z bliskiej odległości. - Wszystko wskazuje na to, że nieopodal znajdziemy drugiego grotołaza. To, co teraz widzimy, to ciało leżące w wąskim przesmyku – dodał.