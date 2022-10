Intensywne walki na południu. "Rosjanie widzą, że nie mają żadnych szans"

- Sami muszą też sforsować Dniepr i rozwinąć się lądowo na kierunku południowym. To będzie możliwe, jeśli starczy im sił i środków. To jest kluczowe - dodaje. W jego ocenie, "dla Putina ten kierunek może być priorytetowy". - Może zagrozić Krymowi, to czuł punkt prezydenta Rosji - podkreśla. W ocenie eksperta, to może diametralnie zmienić spojrzenie społeczeństwa rosyjskiego na konflikt i wywołać reakcje.