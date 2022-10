"Powolne", "słychać je z kilku kilometrów". Rosjanie chcieli błysnąć, wyszło jak zwykle

Jak twierdzą Brytyjczycy, dotychczasowe straty irańskich dronów są dość znaczne. Z wystrzelonych 86 statków powietrznych obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić aż 52 sztuki. Oznacza to, że tylko 40 proc. doleciało do celu. Nie świadczy to najlepiej o jakości irańskiej amunicji.