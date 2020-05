Ile kosztowała prezydentura Andrzeja Dudy? Resort finansów ujawnia

Kończy się pięcioletnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy . O to ile kosztowała - postanowili zapytać w resorcie finansów posłowie Lewicy .

Resort finansów ujawnia kwoty

Przypomnijmy, że prezydent Duda objął urząd 6 sierpnia 2015 roku. Według współpracowników prezydenta, od stycznia 2015 r. do 6 sierpnia 2015 r. urzędnicy Bronisława Komorowskiego wydali 88,8 proc. przeznaczonych środków. Innego zdania była Najwyższa Izba Kontroli, według której, w całym 2015 roku wydano o 4,1 mln mniej, niż przewidywał plan.

Na co wydawane są pieniądze? Przede wszystkim na urzędników. W 2019 r. w Kancelarii pracowało 441 osób (z tego 361 w Kancelarii i 80 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego). W 2019 r. na pensje dla pracowników wydano ponad 51 mln zł. Średnia pensja wyniosła ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie (uwzględniająca nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, trzynaste wynagrodzenie i wszelkie świadczenia). Pensja prezydenta, według danych za 2018 rok, to ok. 20 tys. 399 zł brutto.