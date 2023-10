Hołownia zdecydowanym zwycięzcą debaty. Wybory ma szansę wygrać opozycja [OPINIA]

Do perfekcji wykorzystane doświadczenie z telewizyjnych show, dobre wyczucie kamery i tempa debaty, lekkość i swoboda w prezentowaniu własnego programu, refleks i zapadające w pamięć zgrabne bon moty - jednym słowem wszystko to, co widzowie lubią i cenią najbardziej, niosło współlidera Trzeciej Drogi, z gracją, od pytania do pytania.