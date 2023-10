"Donald wycisnął maksa", ale "nokautu nie było". Komentarze z KO po debacie TVP

Współpracownik Tuska przekonuje: - Ludzie widzieli, że pytania w debacie brzmiały jakby były pisane z PiS-em. Nikt nie ma wątpliwości, że to była bardziej ustawka niż debata. Wyborcy docenią to i już docenili, że szef tam poszedł. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić.