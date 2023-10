Premier wyciąga 2 zł, Tusk mówi: "Pinokio"

Tusk ripostuje Morawieckiemu

- Chcę tu oświadczyć - bo tego też nie pokazała TVP - robiłem to wielokrotnie: po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. Wiecie, już nie będę miał takich doradców, jak ten, który mnie do tego namawiał - kontynuował.