Morawiecki w opałach? Tusk ma wytknąć mu dwie rzeczy. Napięcie przed debatą TVP

Mówi polityk PO: - Morawiecki może być politycznie sparaliżowany. Wystarczy wytykać mu hipokryzję. Wyprowadzić go z równowagi, sprawić, żeby był blady. Na pewno nie uniknie pytań o majątek, o jego dawne poglądy, o upasienie się tysięcy działaczy na publicznych pieniądzach. Ale co wyjmie z rękawa Donald, wie tylko on sam.