Rafał Trzaskowski o debacie w TVP. "Test prawdy dla Morawieckiego"

Czego wiceszef PO spodziewa się po TVP i premierze, który najprawdopodobniej będzie reprezentował PiS? - Spodziewam się jak zwykle manipulacji, kłamstw i fauli. Ale - znając gorliwość, chamstwo i prymitywizm pseudodziennikarzy z TVP - odwróci się to przeciw nim i - co najważniejsze - przeciw PiS. To będzie test prawdy dla Morawieckiego, a żadnego testu prawdy nie jest on w stanie zdać – uważa Trzaskowski.