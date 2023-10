Trzaskowski uderzył we władze. Mówił o KPO

- Wy słyszeliście setki razy o KPO. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Jeśli dodamy do tych 170 mld złotych z samego KPO inne pieniądze, która UE miała wydać w Polsce, to razem jest to ok. 500 mld złotych, bo są to wszystkie pieniądze z funduszu spójności i funduszy strukturalnych. Przez to, jaką politykę prowadzi dzisiaj rząd, jesteśmy pozbawieni 500 mld złotych - powiedział prezydent Warszawy.