Posłowie przeprowadzili kontrolę w Orlenie. "Szok!"

Poseł Lewicy doprecyzował, że w trakcie kontroli "pytano m.in. o to, ile na ten moment jest awarii dystrybutorów". - Mimo, że takie dane znajdują się podobno w systemie informatycznym, to Orlen zasłaniał się tajemnicą handlową. Nie otrzymaliśmy też informacji nt. tego, czy wykorzystano jakieś rezerwy strategiczne. W tym przypadku odesłano nas do Ministerstwa Ochrony Środowiska i do Agencji Rezerw Strategicznych - wskazał.