Mamy nowy rekord ciepła w Polsce

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na na Pomorzu duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 do 27 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h.