Jest decyzja Tuska ws. debaty w TVP. Sala natychmiast zareagowała

- Nie mówicie o tym nikomu, żeby się za szybko nie dowiedzieli - zażartował Tusk. - Nie wiem, co teraz kombinują. Zmienili prowadzących, zmienili godzinę debaty - kontynuował polityk. Były premier dodał, że "spodziewa się różnych sztuczek, forteli". - Może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo dużo ludzi, żeby im nie przyszło do głowy, że nie wpuszczą mnie do telewizyjnego studia. Jakiś sposób znajdziemy, a jeśli prezes Kaczyński po raz kolejny stchórzy, to warto tylko dlatego pójść, wiedząc, że naszykują wszystkie możliwe świństwa. Robią to codziennie - dodał.