Kto poprowadzi debatę wyborczą w TVP? Nowe doniesienia

Jak informowaliśmy w WP, Donald Tusk przyjąłby zaproszenie do TVP, ale wyłącznie do głównego programu publicystycznego "Gość Wiadomości" albo do debaty liderów z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący PO stawia warunek: program musi być na żywo. Na kampanijnej trasie Tusk zapowiadał, że po wygranych wyborach zmiana w telewizji dokona się w ciągu doby.