Tusk gotowy iść do TVP. Stawia jeden warunek

Strategia powrotu polityków Koalicji Obywatelskiej do programów TVP zakłada również możliwość występu przewodniczącego PO. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, Donald Tusk jest gotowy do udziału w głównym programie publicystycznym "Gość Wiadomości". Stawia jeden warunek: rozmowa musi być emitowana na żywo. Jak dodaje jego otoczenie, "nie jest to wymóg wygórowany, bo rozmowy w tym programie są nadawane na żywo".