Tusk ujawnił wyniki wewnętrznego sondażu. "Pierwszy raz wam to powiem"

- Oni na złość, za karę, w zasadzie nie wiem dlaczego, postanowili zatrzymać to w tym momencie zwrotnym, pokazać wam figę i później od czasu do czasu w telewizji widzimy piękny kanał, piękny przekop, puściutki. Ludzie w Polsce łapią się za głowę, po co to zrobili, jeśli nie można dopłynąć do Elbląga. Gdzie jest sens? Jak można wyrzucać w błoto pieniądze, marzenia, projekty, myśl ludzką. Dla mnie ta kwestia jest jak w pigułce filozofią rządu PiS. Albo jest coś dla nas, albo coś zagarniemy, to wtedy są całkiem operatywni, albo to jest dla ludzi, bez pełnej kontroli ze strony Kaczyńskiego, to wtedy wara - mówił.