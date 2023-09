Nie wpuścili Kołodziejczaka do TVP. "Boją się merytorycznej rozmowy"

Kołodziejczak w środę wieczorem wybrał się do siedziby TVP, aby wziąć udział w programie "Minęła 20". Tydzień temu, kiedy Donald Tusk ogłosił koniec bojkotu państwowej stacji, Kołodziejczak był w nim gościem jako przedstawiciel KO. Tym razem nie został jednak wpuszczony do studia. Na swoim profilu w portalu X umieścił zdjęcia z ochroniarzami. "Tak knebluje się usta! Tak blokuje się Polakom dostęp do wiedzy o tym co dzieje się w Polsce! Do TVP wpuszczają tylko swoich" - napisał.