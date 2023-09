Tusk stawia cel. Marsz Miliona Serc ma przynieść znaczący wzrost poparcia

Według sztabu KO głos mogliby też zabrać Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Jednak liderzy Trzeciej Drogi mają inne plany. – My jedziemy do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory (…) Każdy ma swoją strategię wyborczą – ogłosił prezes PSL w programie "Gra o Głosy" WP i Radia Zet. Otoczenie Tuska uznaje nieobecność liderów PSL i Polski 2050 za poważny błąd.