Kulisy kampanijnej strategii Tuska. Trzaskowski z nowym zadaniem

Poniedziałkowe spotkanie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego z wyborcami w Otwocku trwało ponad godzinę. Z punktu widzenia sztabowców i ich wyborczej strategii można byłoby je streścić do jednego zdania. Przewodniczący PO wypowiedział je do swoich zwolenników na koniec przemówienia. - Jeśli każdy, kto zagłosował na Rafała, zagłosuje na Koalicję Obywatelską, to ten koszmar się skończy - stwierdził Tusk. Dla sztabu to klucz to wyborczego sukcesu.