Tusk grzmi w Otwocku. "Mogą nam zamknąć granice"

- Jestem przekonany, że 15 października ludzie poczują, że to jest wolny kraj - mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Otwocku. - Dzisiaj, na trzy tygodnie przed wyborami, rozstrzyga się los Polski. Nie pozwólmy, by oni cofnęli historię do najgorszych czasów - powiedział. Straszył, że PiS może nam zamknąć granice.