Rafał Trzaskowski zostanie premierem? Jest jasna wypowiedź

Trzaskowski ujawnia, jakie są wobec niego plany

- Gdybym miał być premierem, to powinienem kandydować do Sejmu, a nie kandyduję (...). Donald Tusk wrócił po to, żeby wygrać z PiS, a nie dla ambicji czy stanowisk. To jednak naturalne, że szef największej partii opozycyjnej jest kandydatem na premiera albo przynajmniej ma głos decydujący w sprawie tego, kto premierem zostanie. Ale najpierw trzeba wygrać wybory, to jest najważniejsze - wyjaśnił Trzaskowski.