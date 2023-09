Donald Tusk o Rafale Trzaskowskim: byłby prezydentem

- Dzisiaj jestem tutaj po to, żeby wygrać wybory. Znam ten spin PiS-u, że Tusk na pewno pojedzie do Brukseli. Ja nie musiałem tutaj wracać do polskiej polityki. Wszyscy o tym wiedzą. Zrobiłem to także wbrew zrozumiałej nadziei moich najbliższych, którzy wiedzą jaką cenę płacili i jaką zapłacą za to, że wróciłem do polityki. Jestem tutaj po to, żeby pogonić to zło, żeby ludzie mogli znowu oddychać swobodnie, żeby Polska była znowu normalna - mówił Tusk.