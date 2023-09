Donald Tusk o PiS. Reaguje na incydent w Otwocku

"Jak pałkarz". Tusk o incydencie z udziałem byłego rzecznika PiS

- Wykręcono jej ręce i wprowadzono do tzw. suki. To są standardy bardzo niepokojące - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej, przypominając też poranny incydent przed siedzibą TVP z udziałem byłego rzecznika PiS Michała Rachonia. - Nigdzie na świecie nie widziałem tego typu działań, że tzw. dziennikarz mediów publicznych zachowuje się jak pałkarz, jest od tego, by dewastować konferencje prasowe opozycji - powiedział Donald Tusk.