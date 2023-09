"Ten rząd pogonią kobiety". Skradła show Tuskowi

Były premier podkreślił, że "Kaczyński uważa, że to niepoważne". - Generalnie uprawianie sportu i radości życia różne wydają mu się niepoważne, a ja zawsze powtarzam, że nie powinni się pchać do władzy ludzie, którzy nie widzą, co to jest miłość rodzinna, co to jest radość z zabawy. Przecież wszyscy szukamy szczęścia i czasami relaksu - stwierdził. - Tylko polityka, która umożliwia dobrym ludziom szerzenie dobra ma sens. Polityka ponuraków przynosi same nieszczęścia i my tego doświadczamy dzisiaj w Polsce - skwitował.