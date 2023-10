WP: TVP organizuje "Debatę Wyborczą". Znamy datę i godzinę

TVP organizuje "Debatę Wyborczą" w poniedziałek 9 października – dowiaduje się Wirtualna Polska. Zaproszenia trafiają do przedstawicieli komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Szczegółowe zasady przeprowadzenia debaty mają dopiero zostać ustalone w środę.