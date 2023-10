Tak relacjonowali Marsz Miliona Serc. TVP Info znów dało popis

Amerykańska agencja Associated Press napisała o "tysiącach zwolenników, którzy przyjechali autobusami z całej Polski", by uczestniczyć w marszu. Dziennikarze także zwrócili uwagę na deklaracje KO dotyczące zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Wskazano także, że do ewentualnego utworzenia rządu Tusk potrzebuje sojuszników, czyli Lewicy oraz Trzeciej Drogi.