Tusk zaliczył wpadkę. Powtórzył trzy razy, ale się pomylił

Okazało się jednak, że swoimi słowami Tusk zaliczył wpadkę. - Jako najmłodsza kandydatka PO, KO w tych wyborach, chciałabym się zwrócić do was, młodzi, abyśmy wszyscy poszli na wybory. (...) Wiktoria oznacza zwycięstwo! - zakończyła kobieta, subtelnie zaznaczając, że nie nazywa się Weronika. A właśnie takim imieniem, i to trzy razy, zapowiedział ją Tusk.