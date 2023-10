Kaczyński zdezerterował. "Żenujące. Obrażanie w ten sposób jest przejawem braku kultury"

Kaczyński nie przyjdzie. "Mamy do czynienia z dezercją"

Wiadomo już, że prezes PiS nie przyjął "zaproszenia" lidera KO. - Co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo, od kogo. No, żeby to chociaż był Weber (Manfred, szef Europejskiej Partii Ludowej - red.). Ale on? No i jednak wybrałem Przysuchę - stwierdził w czwartek po południu prezes PiS, odpowiadając na "wyzwanie" rzucone mu przez Tuska.