Tusk zaskoczył PiS. Mamy pierwsze przecieki, kto może stawić się w TVP

Teraz oficjalnie słyszymy, że decyzja została już podjęta - i to podobno zanim Tusk ogłosił gotowość do uczestnictwa w debacie w TVP. Tak przekonuje zastępca rzecznika PiS Urszula Rusecka. - Osobę, która będzie reprezentować PiS w debacie w TVP, mamy już wybraną od dawna - twierdzi w rozmowie z WP. Kim jest ta osoba - powiedzieć już nie chce. Jeżeli decyzja faktycznie została podjęta, to w tej sprawie w PiS można zauważyć pewien rozdźwięk.