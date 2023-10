Kaczyński został spytany o debatę z Tuskiem. Zaskakująca odpowiedź

W poniedziałek 9 października TVP organizuje "Debatę Wyborczą". Niewykluczone, że z ramienia Koalicji Obywatelskiej weźmie w niej udział Donald Tusk. Wciąż nie wiadomo kogo do TVP wyśle Prawo i Sprawiedliwość. Po konwencji w Łodzi, Kaczyński został spytany "czy pójdzie na debatę do TVP z Tuskiem". Prezes PiS początkowo zignorował pytanie dziennikarza WP, jednak gdy padło ponownie, zareagował. Kaczyński zasugerował, że zamiast z liderem PO, mógłby debatować z szefem Europejskiej Partii Ludowej (EPL). - Z (Manfredem-red.) Weberem - rzucił polityk, wsiadając do swojej limuzyny. Niemieckiego polityka w sierpniu wezwał do debaty również Mateusz Morawiecki po jego krytycznej wypowiedzi pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto, Europejska Partia Ludowa to formacja, do której w Parlamencie Europejskim należy Platforma Obywatelska. Politycy PiS od dawna przekonują, że to właśnie stamtąd Tusk otrzymuje "instrukcje" co do kierunków swojej działalności w Polsce. Tymczasem, jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, aż 70 procent Polaków chce debaty pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim.