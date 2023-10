Wygrał debatę? Hołownia mówi o żądaniach po wyborach

- My mamy sprawy, na których nam zależy, przede wszystkim reforma usług publicznych, co nie zostało zrobione, ani za Platformy, ani za PiS-u. Ochrona zdrowia, ludzie nie mogą umierać w kolejkach do lekarza. Nie podwyższamy składki zdrowotnej, ale nie wydajemy składki zdrowotnej na węgiel. Doprowadzamy do tego, że ludzie nie umierają w kolejkach, bo płacimy za prywatną wizytę przez NFZ, jeżeli czekasz dłużej niż 60 dni, oddłużamy szpitale.