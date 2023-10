Debata bez historii, czyli TVP zrobiła swoje [OPINIA]

Drugi szereg

Jednak, czy to się komuś podoba, czy nie, Donald Tusk nie był doskonały. Był, jakkolwiek by to brzmiało, człowiekiem. Tusk na pewno był pod wielką presją, ale też - myślę, że niemal każdy to dostrzegł - był solidnie zestresowany. Mówił poprawnie, ale np. Szymon Hołownia miał w sobie o wiele większy luz. A obawiano się przecież o luz Hołowni, nie Tuska.