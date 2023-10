Absurdalne pytania TVP. "Dłuższe niż odpowiedzi"

- W roku 2014 do Sejmu trafił wniosek podpisany przez posłów startujących w najbliższych wyborach ugrupowań, w tym PO, SLD oraz PSL, o zmianę konstytucji, która zawierała furtkę do prywatyzacji Lasów Państwowych poprzez dodanie artykułu mówiącego "Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym – z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie". Wnioskodawcom zabrakło 5 głosów do wprowadzenia tej zmiany.