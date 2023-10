Poruszające wyznanie Scheuring-Wielgus. "Sama straciłam męża"

- Dla Lewicy bezpieczna Polska to taka, w której każdy z nas wie, gdzie jest najbliższy schron i co zrobić kiedy jest zagrożenie. Bezpieczna Polska to państwo, w którym policja zawsze stoi po stronie obywateli i obywatelek, a nie po stronie jednej partii panie Morawiecki - zaczęła swoją wypowiedź Joanna Scheuring-Wielgus.