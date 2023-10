Agresywny początek Morawieckiego. Wbił szpilę Tuskowi

- Rozpoczynanie debaty kandydatów od wulgarnych słów wypowiedzianych przez premiera naszego kraju, "banda rudnego" pokazuje, że ta debata jest bardzo pełna negatywnych emocji i że na taki styl debaty przyzwalamy. Tak nie powinno być i absolutnie się z tym nie zgadzam - przyznała w specjalnym wydaniu programu Newsroom, prof. Małgorzata Molęda-Zdziech. W ocenie ekspertki Morawiecki zaraz po pierwszym pytaniu od prowadzących, odniósł się do wymownej wypowiedzi lidera KO, Donalda Tuska, który na wstępie zaapelował do widzów TVP, że "nie jest taki zły", jak przedstawia go telewizja publiczna i zażartował z nieobecnego w studiu Jarosława Kaczyńskiego. Premier od razu odpowiedział na zaczepki Tuska w agresywny sposób. - Jak sami państwo widzieliście. Wszyscy na jednego, banda rudego - mówił Morawiecki wskazując na to, że pięciu poprzednich uczestników debaty również zgłaszało pretensje do polityki prowadzonej przez PiS. Co więcej, odbił piłeczkę twierdząc, że krytyka rządu w związku z tzw. aferą wizową, jest "całkowicie wyssana z palca", a Donald Tusk miał otrzymać propozycję objęcia stanowiska w ramach struktur UE. Tego typu zagrywki zdaniem politolożki wskazują, że Tusk zbiera szeroki front opozycyjny, tymczasem polityka PiS wydaje się być osamotniona.