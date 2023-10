Bosak ocenia debatę. Uderzył w dwóch konkurentów

- Nie ma pytań bezstronnych w debacie politycznej. Były one tak ustawione, by wyeksponować potencjalne negatywne strony Platformy, w których chciał się z nimi różnić PiS - komentował gorąco po debacie w TVP Krzysztof Bosak, reprezentant Konfederacji. - Moim zdaniem, trochę ta sytuacja wymknęła im się spod kontroli. W założeniu Morawiecki miał wypaść korzystnie na tle Tuska, a tymczasem, obaj wypadli niekorzystnie na tle całej reszty. Byli tak mocno skoncentrowani na sobie, tak złośliwi, nierzeczowi, że wypadło to słabo, momentami żenująco i niech wyborcy wyciągają swoje wnioski - dodawał poseł.