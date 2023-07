Godson atakuje Tuska. "Co się zmieniło?"

John Godson przyjechał do Polski z Nigerii w 1993 r., w 2001 r. otrzymał polskie obywatelstwo. Wykładał na uczelniach w Szczecinie, Poznaniu i Łodzi. W 2004 r. dołączył do PO. Był samorządowcem, a następnie posłem (lata 2010-2015). Był pierwszym ciemnoskórym polskim parlamentarzystą. W 2013 r. odszedł z PO wraz z Jarosławem Gowinem. W Sejmie dołączył do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po nieuzyskaniu reelekcji wrócił do Nigerii. Prowadzi gospodarstwo rolne. W 2021 r. kandydował na prezydenta Nigerii.