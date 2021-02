John Godson pewny siebie. "Będę prezydentem Nigerii"

Nigeria. John Godson wraca do politycznej gry

O wspomnieniach związanych z Polską i strategii na przyszłość John Godson mówił w "Popołudniowej rozmowie" w RMF FM. - Codziennie czytam w wiadomościach, na Facebooku, co się dzieje w Polsce - podkreślił kandydat na prezydenta Nigerii.

- Przyjechałem z powrotem do Nigerii prawie 5 lat temu. Będąc tutaj, chciałem tylko inwestować, stworzyć miejsca pracy, pomagać ludziom, ale doszedłem do wniosku, że nie da się bez zmiany sposobu zarządzania kraju - mówił John Godson.

Nigeria. John Godson: prędzej czy później zostanę prezydentem

- Nigeria, cały czas boryka się z problemami, a więc wydaje mi się, że w moim systemie priorytetów jest to, że najbardziej jestem tutaj potrzebny. Jeżeli się nie uda teraz, to obiecuję panu, że będę prezydentem Nigerii. Prędzej czy później - dodał John Godson.

Jak zaznaczył, czego go najpierw batalia wewnątrz partii (Kongres Wszystkich Postępowców - red.), jednak za swój atut uważa to, że jego konkurenci byli wcześniej związani z polityką Nigerii i nie doprowadzili do znaczących zmian w kraju.